21 Gennaio 2025

Livorno 21 settembre 2025 Basket, report under 14 e under 15 Libertas Liburnia Livorno

Alle squadre under 15 e under 14 della Libertas Liburnia, in questo freddo fine settimana, non sono bastate, per ribaltare il pronostico sfavorevole, prove ricche di volontà. Le due rappresentative gialloblù livornesi, al cospetto di avversari oggettivamente più dotati, hanno perso con margini piuttosto larghi. Prove che aiutano nella crescita: in tal senso certe gare da disputare con antagonisti di alta fascia sono molto più utili di morbidi confronti con formazioni di secondo piano. Le due compagini giovanili della Libertas Liburnia sono allenate da Andrea Referendario.

Under 15

Libertas Liburnia LL –IES Pisa: 46-92

Libertas Liburnia: Dell’Unto 10, Estanisalo N. 3, Danero 12, Candelaria 11, Castillo 6, Gonzales 2, Estanislao T. 2, Rosini, Magnaye, Magliozzi, Villanueva.

Primo quarto equilibrato, nel quale i padroni di casa hanno tenuto testa agli avversari. Poi gli ospiti hanno preso in largo. Indipendentemente dallo scarto conclusivo, l’under 15 livornese sta mostrando progressi nel gioco.

Under 14

Basket Cecina – Libertas Liburnia 80-49

Libertas Liburnia: Kulbaev 4, Mucollari 11, Danero 20, Franceschi 6, Aguirre 2, Magliozzi, 1 Gonzales 5, Picchianti, Bueno, Marashi, Candelaria, Longobardi.

Un inizio partita ed un terzo quarto non all’altezza delle proprie capacità condannano i labronici alla sconfitta, nonostante un piccolo parziale favorevole nel secondo quarto e il pareggio (20-20) registrato nel parziale dell’ultimo tempino. I gialloblù sono in evoluzione e si apprezzano sempre di più le azioni corali che permettono sia di recuperare palla in difesa che di fare canestro; a questi miglioramenti i giocatori devono comunque aggiungere una maggior determinazione per potersi confrontare contro gli avversari più quotati.