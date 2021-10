Home

Basket: Sangiorgese-Libertas le dichiarazioni di coach Alessandro Fantozzi

23 Ottobre 2021

Basket: Sangiorgese-Libertas le dichiarazioni di coach Alessandro Fantozzi

Livorno 23 ottobre 2021

La dolorosa sconfitta casalinga con S. Bernardo Abet Langhe Roero è ormai alle spalle e la Maurelli Libertas Livorno 1947 da giorni ha rivolto il pensiero all’impegno contro la Sangiorgese.

I Lombardi hanno gli stessi punti (2) della Liberta, ma un cammino speculare: campo imbattuto (+2 con Oleggio al debutto) e due sconfitte esterne (con Langhe Roero e a Cecina).

La squadra di Davide Roncari, per caratteristiche anagrafiche e tecniche, ricorda Borgomanero, battuta a domicilio dalla Libertas alla seconda giornata. La Sangiorgese è squadra giovane e da corsa che trova i maggiori terminali offensivi nel trio Turini-Voltolini-Alessandrini che complessivamente viaggiano con oltre 40 punti di media a partita.

La Libertas partirà alla volta di San Giorgio Su Legnano nel primo pomeriggio di sabato 23 ottobre e alloggerà in un albergo della zona.

Assente, perché infortunato alla caviglia sinistra (vedi precedente comunicato) il capitano Francesco Forti che comunque sarà al fianco della squadra a San Giorgio Su Legnano in questa delicata trasferta.

Coach Alessandro Fantozzi presenta così la sfida di domenica: “E’ una partita che dobbiamo affrontare con una determinazione feroce e con grandissima voglia di vincere, perché dobbiamo obbligatoriamente portare i due punti a casa.

La Sangiorgese è una squadra giovane che corre e difende con aggressività. Soprattutto tra le mura amiche riesce a dare il meglio di sé.

Per questo motivo sarà importante imporre subito il nostro gioco e far capire dalla palla a due che siamo lì per vincere.

In settimana ho visto i ragazzi allenarsi con grande intensità. Li ho visti desiderosi di giocare per superare la brutta esperienza della sconfitta interna Langhe Roero. L’ambiente è tranquillo: in palestra lavoriamo bene e facciamo ciò che dobbiamo fare. Ci avviciniamo a questo impegno con determinazione, ma con serenità”.

