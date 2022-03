Home

Basket, scontro al vertice tra Jolly Acli basket Livorno e Pallacanestro Perugia

12 Marzo 2022

Livorno 12 marzo 2022

Una partita fondamentale. Jolly Acli Basket Livorno – Pallacanestro Perugia, di scena sabato alle 21.00 al PalaCosmelli, è la prima chiave per raggiungere la matematica certezza del primo posto nella griglia dei play off. Le umbre infatti, in classifica, si trovano a quattro punti di distanza, con sole due partite da giocare. Tutto è ancora possibile, certo, ma l’inerzia è sicuramente sulla strada rosablu. Una gara che segna anche l’esordio ufficiale nei panni di head coach di Furio Betti. Per l’esperto condottiero inizio più difficile non poteva esserci, ma la squadra ha lavorato bene in settimana e le possibilità di ben figurare ci sono tutte. Livorno dovrà fare a meno dell’indisponibile Zulema Garcia Leon.

«Purtroppo – dice coach Betti – causa defezioni varie mi rammarico di non essere ancora riuscito ad oggi a fare un allenamento al completo dal mio insediamento. Sono tuttavia contento perché ho notato una grande disponibilità ed intensità durante la settimana da parte delle ragazze nonostante il numero ridotto.Come esordio sinceramente mi capita la partita più difficile ed importante della stagione fino a qui disputata. In caso di vittoria sarebbe un giusto premio alla squadra e al lavoro svolto da Emiliano da inizio stagione ad oggi»

