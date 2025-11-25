Basket seri B, rinviata la partita Pielle-Chiusi
Livorno 25 novembre 2025 Basket seri B, rinviata la partita Pielle-Chieti
La 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐃𝐎𝐋 𝐂𝐁𝐃 𝐏𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐋𝐈𝐕𝐎𝐑𝐍𝐎 comunica il posticipo della gara interna contro l’Umana San Giobbe Chiusi, inizialmente prevista per domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18:00.
Il 15° turno della stagione regolare, è stato posticipato a causa dell’incarico del coach dell’Umana Chiusi, Nicolas Zanco, nello staff tecnico della nazionale Under 16.
La partita è stata pertanto posticipata a mercoledì 10 dicembre, alle ore 21:00 sul parquet del Pala Macchia.