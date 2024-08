Home

29 Agosto 2024

Livorno 28 agosto 2024 – Basket serie B, buona la prima per la Pielle

Prima sgambata non ufficiale per la nuova TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO: sul parquet di Fauglia, la squadra diretta da coach Federico Campanella ha avuto la meglio sull’Etrusca San Miniato (formazione di Serie B Interregionale) per 108-83, risultato finale al termine di 4 tempi da 10 minuti e con punteggi azzerati al termine di ognuno (28-22, 22-25, 26-19, 32-17).

Squadra nuova, la Pielle. Attualmente carica di lavoro e per questo, almeno inizialmente, non particolarmente spumeggiante. Poi, con il passare dei minuti, è emersa tutta la fisicità e la solidità di un gruppo profondamente diverso rispetto a quello dello scorso anno: ottimo l’impatto di capitan Campori e di Maurizio Del Testa, così come quello sotto canestro di Vedovato e Donzelli. Ma tutta la squadra è apparsa giù compatta, con ovviamente alchimie da oliare giorno dopo giorno.

Prossimo step, sabato a Massa (palla a due ore 18:00), per l’amichevole di lusso contro l’Estra Pistoia di coach Dante Calabria.