11 Settembre 2021

Basket Serie B, domani il primo derby Libertas-Pielle in chiave Supercoppa

Livorno, 11 settembre 2021 – Finalmente ci siamo. Il primo interessante derby cittadino tra Libertas e Pielle si terrà domani sera (20.30) al PalaModigliani. In palio, oltre al valore morale della vittoria c’è l’avanzamento nella Supercoppa di Serie B, che quest’anno ha una formulazione piuttosto interessante.

Le 64 squadre partecipanti al campionato nazionale sono state divise in 8 gironi da 8. Dopo una serie di incontri di selezione tra quarto, semifinale e finale, ciascuna squadra vincitrice del proprio girone otterrà il pass per la Final Eight del 24-26 settembre (sede da definire, ma non sarà Livorno).

La prima sfida (potremmo chiamarli anche i quarti di finale) vedrà impegnata proprio la Libertas Livorno 1947 contro la Pielle. E soltanto una delle due squadre livornesi si giocherà l’avanzamento alla fase successiva.

Il clima, nonostante nessuna delle due squadre sia ancora nel pieno della forma, è sicuramente dei più accesi. La Libertas, dal canto suo, oltre a presentare alla stampa il suo nuovo sponsor Randstad-Intempo (secondo per importanza), gioca già sulla memoria e sull’orgoglio.

Il completo dei ragazzi di Alessandro Fantozzi porterà infatti gli stessi colori dell’ultimo derby livornese: pantaloncini e maglietta gialla per una partita che 32 anni fa era terminata 119-80 proprio per i libertassini.

Capitan Forti, cui è stato presentato a sorpresa il rinnovo triennale promette il massimo: “Molte emozioni, momento non ottimale, ma il derby è il derby e daremo tutto” .

L’incontro con la stampa si è concluso con un ricordo delle vittime dell’alluvione di Livorno.