Basket, serie B femminile: pronto riscatto della Pielle a Firenze

22 Novembre 2021

Basket, serie B femminile: pronto riscatto della Pielle a Firenze

Livorno, 22 novembre 2021

Con una dimostrazione di forza e carattere, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO espugna la palestra di San Marcellino, tana del Fotoamatore Basket Florence: 42-62 il punteggio finale delle ragazze di coach Luca Castiglione, tutte a referto e tutte protagoniste di un mattoncino di capitale importanza, dopo lo stop patito nel derby con la capolista Jolly Acli.

Unicusano avanti fin dalle battute iniziali (13-18 al 10’), con il margine che si dilata con il passare dei minuti e in attesa di un quarto periodo feroce (7-20 il break). Come detto, ottima la prestazione dell’intero gruppo in maglia biancoazzurra; in doppia cifra Elena Cecchi con 12 punti e Sara Giari con 11. In evidente crescita Francesca Nottolini. Sabato 27 novembre appuntamento casalingo al cospetto del Baloncesto Firenze.

Fotoamatore Florence-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 42-62

UNICUSANO: Nottolini 8, Zorzi 2, Puccini 5, Castiglione V. 8, Creati 9, Castiglione M., Giari 11, Cecconi 4, Cecchi 12, Bassini 3. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Buancalala di San Giuliano Terme e Natale di Calcinaia

Parziali: 13-18, 24-28, 35-42, 42-62

