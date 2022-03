Home

Sport

Basket

Basket serie B, la Pielle all’esame Sangiorgese

Basket

19 Marzo 2022

Basket serie B, la Pielle all’esame Sangiorgese

Livorno, 20 marzo 2022

Dopo la sosta per le Final 8 di Coppa Italia, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO torna a respirare aria di campionato e lo farà in una sfida molto importante, quanto delicata, sul parquet della Ltc Sangiorgese (palla a domenica al Pala Bertelli ore 18:00, arbitri Secchieri di Venezia e Bastianel di San Vendemiano):

la squadra di coach Andrea Da Prato, reduce dalla bella vittoria sulla Sintecnica Basket Cecina prima della pausa, ha lavorato tanto e duramente sia dal punto di vista fisico, sia tecnico, in vista del rush finale di regular season.

Di fronte, appunto, la Sangiorgese di Davide Roncari, coach che in estate ha sostituito il livornese Daniele Quilici alla guida di un roster giovanissimo e ricco di fisicità.

Sei i volti nuovi, a cominciare dal recente inserimento di Sebastiano Bianchi (ex Legnano).

Anche un po’ di talento toscano nelle file lombarde: si tratta di Simone Angelucci, formatosi nelle giovanili dell’Use Empoli e reduce da un’annata in A2 a San Severo.

Ma attenzione pure all’asse play pivot Bargnesi/Toso, alle qualità di Melchiorri, esterno che nel 2020/2021 si è diviso tra Teramo e Formia; a due terribili 20enni, ovvero la guardia Voltolini (prodotto del settore giovanile dell’Aquila Trento) e l’ala Alessandrini, pesarese di nascita e protagonista fino a pochi mesi fa con la maglia dei Tigers Cesena. All’andata, una partita tutt’altra che bella sotto l’aspetto tecnico finì 65-63 per la Unicusano Pielle. In palio, dunque, due punti pesanti e pure il confronto negli scontri diretti. In casa Pielle, assente Riccardo Pederzini che martedì scorso, a Reggio Emilia, è stato operato dal Prof. Rocchi alla pianta del piede sinistro. Per lui, purtroppo, stagione sfortunatissima conclusa in anticipo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin