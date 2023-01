Home

22 Gennaio 2023

Basket Serie B, La Pielle batte Gema Montecatini e consolida il secondo posto in classifica (Video)

Battuta d'arresto invece per la Libertas che cede di due a Pavia

Livorno, 22 gennaio 2023 – Un inizio sofferto con Montecatini più efficiente ai rimbalzi e sotto canestro. La Pielle si riaccende però al secondo quarto e prende saldamente il controllo della partita.

Per Lenti e compagni due preziosi punti che consolidano il secondo posto in classifica ai danni della Libertas. Tra le altre, ottime le prestazioni di Lenti (30) e Loschi (28), determinanti rispettivamente ai liberi e alle triple in momenti delicati del match.

Buona prestazione anche di Graziani (12 punti, la maggior parte dei quali nel quarto tempo).

A fine partita la gioia dei circa 1000 tifosi e lo sfottò alla cugina Libertas. Mentre infatti la squadra di coach Cardani chiudeva il match con la Gema Montecatini, la Libertas a Pavia cedeva due preziosi punti e il secondo posto in classifica.

Qui di seguito il video in Hd e 4K dell’ultimo minuto di gioco.

Il tabellino

Unicusano Pielle Livorno – Gema Montecatini 66-49 (10-20, 16-4, 17-18, 23-7)

Unicusano Pielle Livorno: Giovanni Lenti 14 (3/7, 0/0), Federico Loschi 13 (1/1, 3/10), Luca Campori 12 (3/4, 1/2), Michele Rubbini 8 (3/6, 0/4), Andrea Lo biondo 8 (1/7, 2/5), Matteo Graziani 6 (2/3, 0/0), Baye modou Diouf 3 (1/2, 0/0), Gian paolo Almansi 2 (0/3, 0/4), Filippo Paoli 0 (0/0, 0/2), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 – Rimbalzi: 48 15 + 33 (Andrea Lo biondo 17) – Assist: 5 (Michele Rubbini 2).

Gema Montecatini: Marco Laganà 21 (6/13, 1/6), Bruno giuseppe Duranti 8 (1/2, 2/4), Lorenzo Neri 7 (2/4, 1/3), Tommaso Molteni 5 (1/3, 1/2), Nicola Savoldelli 3 (0/5, 0/3), Fernando luis Marengo 3 (1/1, 0/1), Marco Di pizzo 2 (1/3, 0/0), Luca Digno 0 (0/1, 0/2), Luca Infante 0 (0/0, 0/3), Riccardo Albelli 0 (0/0, 0/0), Christian Ghiarè 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cellerini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Marco Lagana 12) – Assist: 8 (Tommaso Molteni 3)