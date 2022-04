Home

Sport

Basket

Basket serie B, la Pielle espugna Empoli

Basket

4 Aprile 2022

Basket serie B, la Pielle espugna Empoli

Livorno, 4 aprile 2022

Una vittoria pesante. Meritata. E mai in dubbio. Che mette 4 punti di margine fra UNICUSANO PIELLE LIVORNO e Use Empoli, con il vantaggio degli scontri diretti in favore dei ragazzi di coach Da Prato: al Pala Sammontana la Pielle ha colto la terza vittoria consecutiva, dopo quelle con Cecina e Vigevano, esprimendo una gran bella pallacanestro e trovando tanti protagonisti in ogni “zona” del match. Da Leonardo Salvadori (15 punti) ad Alessio Iardella (19), Gian Marco Drocker (17) e Luca Campori (13), senza dimenticare la doppia cifra di Lemmi, la sostanza di Tempestini, Lenti e Fin e i minuti preziosi concessi da Di Sacco e Paoli.

Un successo che non ammette repliche e che proietta la Unicusano verso il recupero di San Giorgio su Legnano con grande entusiasmo (mercoledì 6 aprile, ore 20:30). Altra sfida fondamentale per il proseguo del torneo, in attesa di completare poi il trittico ravvicinato d’impegni sabato sera contro la Riso Scotti Pavia (Modigiani Forum, ore 21:00). Umiltà, coraggio e fiducia in sé stessa. Con questa ricetta la Unicusano affrontetà questo rush finale di stagione.

Use Empoli-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 68-90

USE: Berti 2, Sesoldi 13, Guerra 8, Balducci, Torrigiani 2, Landi, Antonini 3, Pianegonda 15, De Leone 13, Restelli 12. All. Puschi.

UNICUSANO: Fin 3, Iardella 19, Tempestini 2, Lemmi 10, Lenti 8, Paoli 3, Di Sacco, Salvadori 15, Campori 13, Drocker 17. All. Da Prato.

Arbitri: Marzo di Lecce e Rezzoagli di Rapallo

Parziali: 21-25, 13-22, 25-25, 9-18

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin