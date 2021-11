Home

Sport

Basket

Basket serie B, la Pielle in trasferta a Cecina

Basket

14 Novembre 2021

Basket serie B, la Pielle in trasferta a Cecina

Livorno, 13 novembre 2021

Con l’entusiasmo di due vittorie consecutive, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO si sposta a Cecina per un’altra sfida dal peso specifico enorme in vista del proseguo del campionato (oggi, domenica 14 novembre ore 18, arbitri Berger di Roma e Roberti di Napoli).

All’appello, ovviamente, mancherà Riccardo Pederzini, che in settimana ha iniziato la fase riabilitativa dopo la lesione alla fascia plantare che lo terrà lontano dai campi per (almeno) due mesi. E rimane in dubbio pure la presenza del capitano,

Tommaso Tempestini, alle prese con un affaticamento muscolare assolutamente da non sottovalutare al fine di non incorrere in guai peggiori.



Dall’altra parte una squadra ferita, con una sola vittoria in stagione (contro Sangiorgese), ma che proprio in extremis ha tesserato Alessandro Sperduto per rimpiazzare Luca Fowler, migrato a Langhe Roero.

Un gruppo ben allenato dal coach livornese Roberto Russo, che ha in Alessandro Banchi, Bogdan Milojevic e nel capitano Lorenzo Pistillo le principali bocche da fuoco.

Ma attenzione pure al talento di Ragagnin, alla sostanza del labronico Giorgio Artioli e all’imprevedibilità di giocatori come Zanini, Guerrieri Czoska.



La Unicusano sarà seguita al Pala Poggetti da una folta rappresentanza di tifosi: tutti venduti i 126 biglietti messi a disposizione dal Basket Cecina.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin