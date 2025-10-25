Home

Basket serie B la Pielle nella tana della Up Andrea Costa Imola

25 Ottobre 2025

Livorno 25 ottobre 2025 Basket serie B la Pielle nella tana della Up Andrea Costa Imola

Archiviato il convincente successo interno vs. Faenza per 87-75, arrivato grazie a una prestazione corale di grande intensità, la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta a tornare in campo per una nuova, impegnativa, trasferta di campionato.

Gli uomini di coach Turchetto saranno di scena al Pala Ruggi di Imola per affrontare la UP Andrea Costa, domenica 26 ottobre con palla a due fissata alle ore 18:00.

La formazione emiliana, guidata da coach Dalmonte, si presenta al confronto in un ottimo stato di forma, reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta sul difficile campo di Ferrara con un netto 73-93. Imola si distingue per il suo approccio difensivo aggressivo e organizzato: cattura in media 38 rimbalzi a partita, la maggior parte dei quali difensivi, e costruisce molto del proprio gioco sulla pressione a tutto campo e sulla capacità di recuperare palloni.

Tra i giocatori più rappresentativi spicca Giacomo Sanguinetti, guardia esperta e miglior realizzatore nell’ultima gara con 23 punti, oltre a mantenere una media stagionale di 15 punti a partita.

Importante anche il contributo dell’ex Ruvo Tommaso Gatto, ala versatile e dinamica, preziosa sia nella lotta a rimbalzo che nelle palle rubate. A completare il nucleo principale l’ex Herons Montecatini Tautvydas Kupstas, guardia lituana con ottime percentuali nel tiro da tre punti e presenza costante in fase difensiva.

Dopo la brillante prestazione offerta contro Faenza, la Pielle Livorno si presenta a questa sfida con grande fiducia e con la determinazione di dare continuità al lavoro svolto, confermando i progressi evidenziati nelle ultime settimane.