Basket serie B, la Pielle riconferma coach Andrea Da Prato

3 Giugno 2021

Livorno, 3 giugno 2021

La società Pielle Livorno è lieta di annunciare la conferma, per la stagione sportiva 2021/2022, di coach Andrea Da Prato, uno dei principali artefici della promozione in Serie B Old Wild West.

“Sono felice e soddisfatto di aver raggiunto in pochi minuti l’accordo – ha confessato Da Prato, che si appresta a vivere la sua quarta stagione sulla panchina biancoazzurra – il mio primo ringraziamento va ai giocatori, alla società, alla dirigenza e ai tifosi che, seppur all’esterno del palasport, ci sono stati vicini ogni sacrosanta domenica.

Quando si vince un campionato, la prima reazione è quella di voler confermare tutto e tutti, ma purtroppo non lo potremo fare per esigenze lavorative di qualche giocatore, per le regole relative agli Under e soprattutto perché in Serie B posso giocare soltanto elementi di formazione italiana.

Tra la Serie C Gold e la Serie B c’è un mondo, sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. E quindi, con il gm Creati, dovremo essere bravi a costruire un roster di brave persone e ottimi giocatori, come è stato quest’anno.

Oltre ad avere pazienza, dovremo essere perfetti pure nell’organizzazione di tutto ciò che richiede la Serie B anche fuori dal campo e mettere nelle migliori condizioni la squadra di esprimersi al meglio.

La Pielle, dopo 18 anni, è tornata nel basket nazionale e ancora per qualche giorno è giusto goderci a pieno l’emozione”.

