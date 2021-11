Home

Sport

Basket

Basket Serie B, le foto del match tra Unicusano Pielle Livorno vs Coelsanus Robur et Fides Varese

Basket

11 Novembre 2021

Basket Serie B, le foto del match tra Unicusano Pielle Livorno vs Coelsanus Robur et Fides Varese

Livorno, 11 novembre 2021 – Qui di sotto la galleria fotografica della partita tra Unicusano Pielle Livorno vs Coelsanus Robur et Fides Varese. Match valido per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B di basket e conclusosi 83-44 per la squadra livornese.