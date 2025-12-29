Home

29 Dicembre 2025

Basket serie B Nazionale: la Pielle chiude il girone di andata con il sorriso

Livorno 29 dicembre 2025 Basket serie B Nazionale: la Pielle chiude il girone di andata con il sorriso

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO conclude il girone d’andata nel migliore dei modi, imponendosi sulla Loreto Pesaro con il punteggio di 67-58. Un successo che certifica l’ottimo rendimento dei biancoblù di coach Turchetto, capaci di chiudere la prima metà di stagione con un bottino di 16 vittorie e sole 2 sconfitte, oltre alla qualificazione alle Final Four di Coppa Italia.

A trascinare la Pielle è stato un Ennio Leonzio in versione mvp: per lui 16 punti, 3 rimbalzi e 5 assist, decisivo nei momenti chiave del match. Ottime anche le prestazioni di Gabrovsek e Klyuchnyk, fondamentali soprattutto nella prima fetta di gara. L’avvio è tutto di marca piellina: la PL piazza subito un parziale di 12-0 grazie ai canestri nel pitturato di Klyuchnyk e alle conclusioni dalla distanza di Gabrovsek. Pesaro prova a rientrare con i punti di Pillastrini e Lomtadze, ma la tripla e il viaggio in lunetta di Venucci permettono ai padroni di casa di chiudere il primo quarto avanti 20-13.

Nel secondo periodo gli ospiti tentano di ridurre il divario affidandosi a Valentini, migliore dei suoi con 11 punti e 5 rimbalzi, e all’ex Graziani. La Pielle, però, risponde con un nuovo allungo firmato Lucarelli e Venucci, completato dai canestri dalla media di Leonzio, manda i biancoblù all’intervallo lungo sul +8 (40-32).

Al rientro dagli spogliatoi, nonostante i punti sotto canestro di Gabrovsek, Loreto si rifà sotto grazie alle triple di Delfino, Pillastrini e Aglio, arrivando fino al -2. La reazione della Pielle è immediata: Leonzio e Lucarelli colpiscono dall’arco e consentono ai livornesi di chiudere il terzo quarto sul 58-48.

Nell’ultimo periodo Valentini prova a suonare nuovamente la carica, ma i canestri vicino a canestro di Leonzio e Mennella chiudono definitivamente i conti, consegnando alla Verodol CBD Pielle Livorno la sedicesima vittoria stagionale.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Loreto Pesaro: 67-58



VERODOL CBD: Leonzio 16, Gabrovsek 14, Klyuchnyk 13, Lucarelli 10, Venucci 9, Mennella 2, Campori 2, Bonacini 1, Ebeling, Kouassi. All. Turchetto.

LORETO: Valentini 11, Delfino 9, Graziani 7, Lomtadze 6, Aglio 6, Morandotti 6, Pillastrini 5, Sgrazini 5, Tognacci 2, Terenzi 1. All. Ceccarelli.

Arbitri: Gallo, Giustarini, Ricci

Parziali: 20-13, 20-19, 18-16, 9-10

