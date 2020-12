Home

Basket Serie B, seconda vittoria della Opus Libertas Livorno 1947

7 Dicembre 2020

Nel derby contro Cecina. La squadra di coach Garelli è adesso capolista del girone Toscana

Livorno, 07 dicembre 2020 – Seconda vittoria consecutiva (su due partite giocate) per la Opus Libertas Livorno 1947 che supera la Sintecnica Basket Cecina per 81-68, nel giorno dello storico esordio al Modigliani Forum.

Livorno abbatte la resistenza di una aggressiva Cecina, organizzata da coach Roberto Russo per tentare il blitz di giornata, in un secondo tempo dove l’intensità e la qualità amaranto hanno preso forza possesso dopo possesso.

Mattatore di giornata Andrea Casella, autore di 24 punti ed autentica spina nel fianco della difesa avversaria, supportato alla grande dalla consueta solidità di Castelli (13 punti e 7 rimbalzi) e dall’estro di Ricci.

Decisivo il terzo periodo per la Libertas che, con un parziale di 26 a 12, ha letteralmente spaccato la gara a metà, senza più voltarsi indietro.

Da segnalare anche l’ottimo esordio in categoria per il giovane Onojaife che in una manciata di minuti è riuscito comunque a mostrare il suo talento atletico.

Soddisfatto il coach Libertas Luigi Garelli: “Siamo entrati in campo un po’ emozionati sia per il debutto in casa che per il palazzetto e nei primi due tempi siamo caduti nella trappola del ritmo forsennato di Cecina. Dal terzo quarto abbiamo preso il giusto ritmo per il quale ci eravamo preparati, anche con il supporto degli esterni Toniato e Casella. Da lì abbiamo saputo gestire”.

Coach Roberto Russo (Cecina già Don Bosco) ha sottolineato la buona tenuta della squadra nei primi due quarti e come la sconfitta non sia stata di un margine ampio. Ha poi aggiunto che la formazione di Cecina, composta da più giovani, si stia rodando e che, a differenza di Livorno, abbia dovuto chiedere di più da ciascun giocatore.

La Libertas, con questa vittoria, è adesso capolista solitaria del girone in attesa della prossima super sfida, ancora al PalaModì, domenica prossima contro Piombino.

Piombino e (la già affrontata) Siena sono le squadre sulla carta più forti del girone A2 della Toscana.

Il tabellino

OPUS Libertas Livorno 1947 – Sintecnica Basket Cecina 81–68

Parziali: 18-13, 22-24, 26-12, 15-19

OPUS Libertas Livorno 1947:

Marchini 6, Castelli 13, Forti, Ricci 9, Ammannato 11, Toniato 12, Onojaife, Bonaccorsi, Casella 24, Vivone, Salvadori 6, Del Monte.

All. Garelli

Sintecnica Basket Cecina:

Ceparano 4, Nwokoye 13, Bruci, Bartoli 22, Filahi 4, Guerrieri 6, Gnecchi, Bechi, Di Meco 9, Pistillo 8, Greggi 2, Tassinelli.

All. Russo