5 Aprile 2025

Basket Serie B, stasera (ore 21 PalaModigliani) il derby toscano tra Pielle e Gema Montecatini

5 Aprile 2025

Livorno, 05 aprile 2025 –

Saturday night ad alto tasso adrenalinico per la Pielle Livorno, di scena al Modigliani Forum contro La T Gema Montecatini (palla a due ore 21:00).

L’ennesimo derby toscano dalla stagione, importante per il prestigio ma soprattutto per la classifica visto che livornesi e termali sono attualmente appaiate a quota 42 punti (67-59 in favore della Gema il punteggio dell’andata).

Montecatini, guidata dal coach livornese Marco Del Re, è senza alcun dubbio una delle principali candidate al salto di categoria, nonché fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie B.

Tra i protagonisti spicca Mateo Chiarini, grande ex di turno, insieme a Federico Burini, regista esperto e vincitore dello scorso campionato con Avellino.

A loro si aggiungono Daniele Toscano, ex Cento in Serie A2, Lorenzo D’Alessandro, ex Vigevano, e Alberto Bedin, un centro dominante nel pitturato. Non meno rilevanti le conferme di Lorenzo Passoni, Marco Di Pizzo e del capitano Nicola Savoldelli, mentre non sarà della partita Mattia Acunzo fermato da un infortunio al tendine d’Achille.

A completare una squadra profonda e talentuosa tutto il mestiere di Nicolas Stanic, aggiunto in corsa da Salerno.

Al Modigliani Forum è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con oltre 4000 persone presenti.