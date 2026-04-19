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Basket Serie B, trasferta amara per la Pielle: a Roma passa la Luiss 77-71

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19 Aprile 2026

Basket Serie B, trasferta amara per la Pielle: a Roma passa la Luiss 77-71

Livorno 19 aprile 2026 Basket Serie B, trasferta amara per la Pielle: a Roma passa la Luiss 77-71

Trasferta amara per la Pielle Livorno, che esce sconfitta dal parquet della Luiss Roma con il punteggio di 77-71 al termine di una gara combattuta ma segnata da troppi errori sotto canestro.

La squadra biancoblù, guidata da coach Turchetto, paga soprattutto la scarsa precisione nel pitturato e la maggiore lucidità dei padroni di casa nei momenti decisivi, quando due triple pesanti hanno indirizzato definitivamente il match.

Non bastano alla Pielle le buone prestazioni di Gabrovsek e Traini, autori rispettivamente di 16 e 15 punti, per evitare un ko che lascia l’amaro in bocca.

Buon avvio, poi il ribaltone

L’inizio di gara è di marca livornese: la Pielle parte con il piede giusto e riesce anche a portarsi sul +6, mostrando ritmo e buona circolazione di palla. La reazione della Luiss però è immediata e devastante: un parziale di 10-0 ribalta completamente l’inerzia del match, portando i capitolini avanti.

I biancoblù provano a restare agganciati alla partita, ma il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti 25-18.

Reazione Pielle: break e partita riaperta

Nel secondo periodo cambia tutto. La Pielle alza l’intensità difensiva e, trascinata da Alibegovic, piazza un parziale di 0-12 che le consente di rimettere la testa avanti sul 25-30.

La Luiss resta a secco per diversi minuti, ma riesce comunque a reagire tornando in partita con Sylla e Fallucca fino al 30-30. Il finale di tempo è equilibrato e si chiude sul 39-38, lasciando aperto ogni scenario.

Errori nel pitturato e gara spezzettata

Nella ripresa la partita si fa più fisica e frammentata. La Pielle continua a faticare da due punti, con percentuali molto basse rispetto ai tiri dalla lunga distanza. Un dato emblematico: più canestri realizzati da tre che da sotto.

La Luiss, pur non brillando, riesce a mantenere un leggero vantaggio (58-53 a fine terzo quarto), sfruttando anche una maggiore continuità nei momenti chiave.

Il finale premia la Luiss

Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa provano l’allungo decisivo, arrivando sul +8 (64-56). La Pielle però non molla: Gabrovsek guida la rimonta fino al -3, mentre una schiacciata di Donzelli riporta i livornesi a un solo punto di distanza (66-65).

Nel momento più delicato, però, la Luiss trova le triple decisive con Cucci e Bottelli che spezzano l’equilibrio e chiudono di fatto la partita. Inutile il tentativo finale della Pielle, che si arrende sul 77-71.

Una sconfitta che pesa soprattutto per le occasioni sprecate, in una gara in cui maggiore precisione sotto canestro avrebbe potuto cambiare il risultato.

Luiss Roma-Verodol CBD Pielle Livorno 77 -71

Luiss Roma – Verodol CBD Pielle Livorno 77-71 (25-18, 14-20, 19-15, 19-18)

Luiss Roma: Edoardo Bottelli 12 (4/7, 1/5), Valerio Cucci 12 (1/3, 2/4), Marco Pasqualin 10 (1/4, 2/5), Riccardo Salvioni 9 (3/3, 0/0), Almami barry Sylla 8 (4/5, 0/0), Juan manuel Fernandez 8 (2/7, 0/5), Matija Jovovic 7 (1/1, 1/3), Fabrizio Pugliatti 4 (1/3, 0/1), Charles Atamah 4 (2/2, 0/0), Matteo Fallucca 3 (0/0, 1/2), Riccardo Casella 0 (0/1, 0/1), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 38 4 + 34 (Almami barry Sylla 10) – Assist: 15 (Juan manuel Fernandez 4)

Verodol CBD Pielle Livorno: David Gabrovsek 16 (4/11, 2/8), Andrea Traini 15 (1/2, 2/5), Mattia Venucci 8 (2/4, 1/6), Denis Alibegovic 7 (1/5, 1/2), Michele Ebeling 6 (0/1, 2/5), Marco Mennella 6 (1/1, 1/3), Jacopo Lucarelli 5 (1/3, 1/5), Dmytro Klyuchnyk 3 (1/3, 0/0), Daniel Donzelli 3 (1/2, 0/2), Nicola Savoldelli 2 (0/0, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (David Gabrovsek, Andrea Traini 6) – Assist: 15 (Andrea Traini 4)