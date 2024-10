Livorno 19 ottobre 2024 – Basket Serie C, il Don Bosco atteso nelle Langhe

Per la seconda settimana consecutiva, la Pallacanestro Don Bosco scende in campo di domenica pomeriggio; ma se la sfida di domenica scorsa, derby con l’US, era a km 0, questa settimana la compagine di Giuseppe Di Manno deve salire sul pullman, per affrontare una trasferta non certo vicinissima.

I rossoblu, infatti, sono di scena a Cuneo, dove sono attesi dal Grande College, una formazione ancora alla ricerca della prima vittoria del torneo. La compagine guidata da Francesco Persico, infatti, ha ceduto, nel turno inaugurale, a Vado e poi ha perso al supplementare contro Campus Piemonte.

Nel roster dei piemontesi, spicca l’ala forte Emilio De Santis, nella passata stagione in B Interregionale, a Savigliano, che mette 12,5 punti di media, terzo miglior realizzatore della compagine cuneese dopo l’esperto – 29 anni – play Simone Maccario e l’ala piccola Giorgio Manfredi che di punti ne realizzano rispettivamente 22 e 13.

Confronto ostico, ma non certo proibitivo per la Pallacanestro Don Bosco, che affronta la trasferta in Piemonte con la voglia di ben figurare, nella speranza di cogliere i primi due punti esterni del suo campionato.

Lo dice anche il coach rossoblu, Giuseppe Di Manno, che presenta così la sfida: “Domenica andremo ad affrontare una squadra, Cuneo, molto esperta che ha avuto un inizio complicato, con due sconfitte in altrettante esibizioni. Avremo di fronte un ottimo roster nel quale spiccano la guardia Maccario, il play Manfredi ed il 3/4 De Santis.

Noi ci approcciamo alla partita dopo una settimana nella quale abbiamo dovuto far fronte a qualche acciacco, nella speranza di riuscire a recuperare per domenica, tutti i ragazzi adesso non al top. Come sempre proveremo a giocare una buona partita, nell’intento di cogliere i nostri primi due punti esterni del torneo”