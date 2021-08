Home

Basket serie C Silver, Us Livorno tra conferme e nuovi colpi

13 Agosto 2021

Livorno 13 agosto 2021

Lavori in corso in casa Us Livorno. La società sta passo passo allestendo la prima squadra, che parteciperà al campionato di serie C Silver; affidata ancora una volta alle cure di coach Fabrizio Cerri.

Conferme: lungo l’elenco dei confermati rispetto alla scorsa stagione. Gli esterni Andrea Armillei, Tommaso Spinelli, Maurizio Pantosti, Gabriele Mealli e Giacomo Artioli. A loro si aggiunge il lungo Edoardo Ghezzani. Tutti giocatori di sicuro affidamento.

Nuovi: Tre i volti nuovi presentati nelle ultime ore. Tutti classe 2001. Damiano Vivone, un play classico, dotato di grande rapidità e buon difensore. Gherardo Lulli, guardia, atleta fisico e tiratore preciso. Michael Dal Monte, ala che può coprire più ruoli, dotato di grande atletismo.

Mercato: adesso la ricerca è puntata verso il reparto lunghi, ruoli 4 e 5: ci sono alcune situazioni in ballo, e la società si augura a breve di poter avere altre fumate bianche.

Coach Cerri

«I nuovi sono ragazzi che ho voluto fortemente. Dopo alcuni incontri hanno scelto l’Us Livorno. Sono ruoli diversi, elementi affidabili, persone serie, mature, nonostante la giovane età, tecnicamente preparati e sanno di avere margini di miglioramento. E speriamo questi miglioramenti di costruirli insieme».

