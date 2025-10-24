Home

Sport

Basket

Basket serie C – US Livorno a Firenze per confermarsi: sfida d’alta intensità contro il Pino

Basket

24 Ottobre 2025

Basket serie C – US Livorno a Firenze per confermarsi: sfida d’alta intensità contro il Pino

Livorno 24 ottobre 2025 Basket serie C – US Livorno a Firenze per confermarsi: sfida d’alta intensità contro il Pino

Dopo la convincente vittoria di mercoledì contro il Cus Firenze al PalaCosmelli – la terza consecutiva – l’US Livorno torna subito in campo questa sera (ore 18.30) sul parquet della quotata Pino Firenze, per una sfida che si preannuncia di grande interesse e intensità.

I gigliati, reduci dalla sconfitta esterna a San Vincenzo, occupano attualmente il centro della classifica con 4 punti, frutto di due vittorie e altrettante battute d’arresto. Tra le fila fiorentine spiccano tre giovani di grande talento – Forzieri, Lonati e Balestri – capaci di mantenere una media realizzativa in doppia cifra e di rappresentare costanti punti di riferimento offensivi.

In casa amaranto, dopo un avvio di stagione complesso, sembra invece essere arrivata la tanto attesa svolta. La squadra ha trovato equilibrio, coesione e quella intensità che il coach Luca Angella aveva chiesto fin dall’inizio, elementi fondamentali per affrontare un girone toscano di altissimo livello.

«Contro Pino Firenze – commenta coach Angella – dovremo essere bravi a recuperare le energie nel minor tempo possibile, considerando il vero e proprio tour de force che stiamo affrontando. Ieri ci siamo allenati con grande intensità, perché quando ti alleni forte poi giochi forte: magari non per due ore, ma l’importante è dare sempre tutto in palestra. Mi è piaciuta molto l’intensità difensiva mostrata con il Cus; anche stasera dovremo mantenere la stessa attenzione, perché loro hanno due o tre giocatori di grande qualità. La difesa, quest’anno più che mai, rappresenta il nostro punto di forza».

L’US Livorno si presenta dunque all’appuntamento con la massima fiducia nei propri mezzi, determinato a proseguire la propria striscia positiva e a confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.