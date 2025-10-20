Home

20 Ottobre 2025

Basket Serie C: US Livorno, vittoria di carattere a Prato, Dragons battuti 71-79

Livorno 20 ottobre 2025 Basket Serie C: US Livorno, vittoria di carattere a Prato, Dragons battuti 71-79

Secondo successo consecutivo per l’US Livorno, che espugna con autorità il campo dei Dragons Prato con il punteggio di 71-79, al termine di una gara condotta fin dai primi minuti e ben gestita nei momenti decisivi.

Partenza convincente per i ragazzi di coach Luca Angella, avanti 14-24 alla fine del primo quarto grazie a un ritmo alto e a una difesa efficace. Il vantaggio si amplia fino al 32-47 all’intervallo, con una prestazione di spessore di Maurizio Pantosti, tra i migliori in campo.

Nel terzo quarto Prato alza l’intensità difensiva e prova a riaprire la partita, riducendo lo svantaggio fino al -4. L’US Livorno, però, mantiene la lucidità e risponde con compattezza, chiudendo con sicurezza una sfida su un campo difficile.

Le parole di coach Luca Angella:

«Rispetto alle prime partite – dice- abbiamo avuto un approccio molto buono. Siamo partiti forte, arrivando anche a +18, mantenendo ritmo e controllo. Contro una squadra esperta era normale subire un tentativo di rimonta, ma siamo stati bravi a reagire, a restare uniti e a giocare da squadra. È una vittoria che ci fa bene, ci dà consapevolezza e ci spinge a lavorare ancora meglio. Ora ci concentriamo subito sulla prossima sfida».

Gli amaranto torneranno in campo mercoledì, alle 21, al PalaCosmelli, nel turno infrasettimanale. Avversaria il Cus Firenze, reduce dalla bella vittoria contro San Vincenzo.

Il tabellino: Ramacciotti, Serra 9, Bruno 16, Pantosti 21, Costaglione 6, Leonardini 4, Simonetti 10, Bernini 7, Mori 6, Carracoi. All Angella.