Home

Sport

Basket

Basket settore giovanile, il report delle formazioni Pielle

Basket

21 Gennaio 2022

Basket settore giovanile, il report delle formazioni Pielle

Livorno, 21 gennaio 2022

Il settore giovanile della PIELLE LIVORNO è stato uno dei pochi, fin ad ora, a tornare in campo dopo le festività natalizie: l’Under 19 Eccellenza di coach Nicola Marovelli, malgrado diversi elementi in quarantena, si è dovuta arrendere sul parquet di Montevarchi (71-53), battagliando per oltre 30 minuti e alzando bandiera bianco soltanto nel quarto periodo (Giachetti e Sainati in doppia cifra).

Doppia sconfitta per l’Under 17 Eccellenza, la prima nel recupero con il Basket Cecina martedì 17 gennaio (50-58, 23 di Dadomo), mentre sabato 15 è andato in scena il derby a casa Don Bosco con i locali più pimpanti e più profondi rispetto ai bianco blu, anche in questo caso falcidiati da assenze tipiche del periodo.

Fides Montevarchi-Unicusano Pielle 71-53 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Sainati 12, Giachetti 14, Bertolini 9, Simonetti 4, Sgherri 2, Cervia 4, Baccelli 6, Bianchi 2. All. Marovelli.

Parziali: 21-14, 34-25, 49-37, 71-53

Class Renault Don Bosco-Unicusano Pielle: 76-30 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 3, Ristori 11, De Santi 7, Guantini, Colombini 2, Dadomo 3, Trapani 3, Redini, Diop, Nocchi 1. All. Forti.

Parziali: 22-11, 38-15, 49-20, 76-30

Unicusano Pielle-Basket Cecina: 50-58 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 6, De Santi 3, Colombini 2, Trapani, Nocchi, Ristori 16, Guantini 4, Dadomo 23, Redini, Diop. All. Forti.

Parziali: 15-21, 25-35, 32-46, 50-58

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin