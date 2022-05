Home

Basket, settore giovanile Pielle: a segno Under 16 e Under 14

7 Maggio 2022

Basket, settore giovanile Pielle: a segno Under 16 e Under 14

Livorno, 7 maggio 2022

Prosegue il processo di crescita e maturazione delle formazioni giovanili in maglia UNICUSANO PIELLE LIVORNO.

Due grandi vittorie e una sconfitta che comunque ha fatto registrare notevoli passi in avanti il bilancio dell’ultimo fine settimana: a segno il gruppo Under 16 Silver, con i ragazzi di coach Cristiano Forti + 28 sui pari età del Pistoia Basket (26 di Forti Jr.).

Altra bella affermazione anche per l’Under 14 di coach Ben Salem sul campo della Pall. Sestese: Citti e compagni dominano fin dalle battute iniziali (4-17 al 10’), salvo poi gestire e incrementare il margine (33-67 il punteggio finale). Sconfitta interna, invece, per l’Under 15 Eccellenza per mano della Laurenziana Firenze (44-80).

Pielle-Pistoia: 84-56 (U16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 16, Forti 26, Leonardini 3, Maselli, Gazzetta 2, De Santi 14, Trapani 8, Nocchi 12, Panichi 3. All. Forti.

Parziali: 22-14, 35-27, 68-44, 84-56

Pielle-Laurenziana: 44-80 (U15 Eccellenza)

UNICUSANO: Leonardini 8, Citti 2, Gazzetta, Bahrabadi, Amaddio 5, De Santi 20, Bernini 2, Panichi 7. All. Castiglione.

Parziali: 12-22, 25-43, 36-64, 44-80

Sestese-Pielle: 33-67 (U14)

UNICUSANO: Corrente 11, Citti 21, Braun 8, Toni 14, Pagano 2, Carbonell 9, Moretti 2. All. Ben Salem.

Parziali: 4-17, 9-14, 8-11, 12-25

