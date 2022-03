Home

Basket

11 Marzo 2022

Basket settore giovanile, tutti i risultati e tabellini del vivaio Pielle

Livorno 11 marzo 2022

La Pielle di coach Nicola Marovelli, reduce da due vittorie consecutive, centra anche la terza, ammutolendo l’Olimpia Legnaia che all’andata rifilò addirittura 38 punti di scarto ai biancoazzurri; doppia cifra per Tommaso Pirone, autore di 21 punti, Baccelli, Sainati e Simonetti.

Gran bel sorriso anche per l’Under 14 di coach Ben Salem corsara in quel di Empoli: 44-68 il punteggio finale, con 24 punti di un super Citti.

Semaforo rosso, al contrario, per l’Under 17 Eccellenza, dominata da La Spezia sul legno amico del Pala Cecioni; Pielle mai in partita, se non in avvio, e liguri in totale controllo di gioco e inerzia. Medesima analisi per l’Under 15 che, in emergenza, si è dovuta arrendere a Pescia per 73-40.

Pielle-Olimpia Legnaia: 82-74 (U19 Eccellenza)

UNICUSANO: Balloni ne, Bertolini 2, Pirone 21, Cervia 9, Baccelli 11, Valoroso 4, Sainati 13, Simonetti 11, Bianchi 3, Pistolesi 8. All. Marovelli, Rossi.

Pielle-Spezia 55-81 (U17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 8, De Santi 5, Guantini, Forti 6, Sergio 7, Alongi, Colombini 3, Dadomo 12, Trapani, Redini 3, Nocchi 5, Tempestini 6. All. Forti.

Pescia-Pielle: 73-40 (U15 Eccellenza)

UNICUSANO: Leonardini 7, Citti 5, Gazzetta 3, Bahrabadi 3, Amaddio 4, Piano 3, Lazzerini, Bernini 3, Panichi 12. All. Castiglione.

Empoli-Pielle: 44-68 (U14)

UNICUSANO: Pagano 11, Bucchioni, Cavallini, Moretti 6, Citti 24, Pacchiani 11, Pensè, Toni 10, Pannocchia, Lazzerini 4, Braun 2. All. Ben Salem.

