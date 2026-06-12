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Basket, si separano le strade della Pielle e Davide Bonacini

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12 Giugno 2026

Basket, si separano le strade della Pielle e Davide Bonacini

Livorno 12 giugno 2023 Basket, si separano le strade della Pielle e Davide Bonacini

La Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Davide Bonacini.

Arrivato a Livorno due anni fa, Davide ha saputo mettere al servizio della squadra le sue qualità tecniche, la sua esperienza e il suo spirito di sacrificio, contribuendo con professionalità e dedizione al raggiungimento di alcuni prestigiosi obiettivi.

In queste due stagioni ha rappresentato con serietà e attaccamento i valori della Pielle Livorno, conquistando la stima di compagni, staff, dirigenti e tifosi, che hanno potuto apprezzarne non solo le doti sul parquet, ma anche le qualità umane.

La società, ringrazia Davide per l’impegno, la passione e la disponibilità dimostrati.e porge i più sinceri auguri per il prosieguo della carriera sportiva e per le soddisfazioni personali e professionali che lo attendono nel futuro.