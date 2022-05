Home

Basket, si separano le strade della Pielle e di coach Andrea Da Prato

14 Maggio 2022

Livorno, 14 maggio 2022

Le strade della UNICUSANO PIELLE LIVORNO e di coach Andrea Da Prato si separano dopo 5 meravigliosi anni, fatti di successi e grandissime soddisfazioni.

Ed è proprio per questo che oggi, tutta la famiglia biancoazzura intende dirti…

“Grazie COACH! Perché se oggi la Pielle è nuovamente in Serie B, a combattere in giro per l’Italia, gran parte del merito è anche tuo. Della professionalità che, fin dal primo giorno, hai portato all’interno del club, e che hai messo in ogni partita, in ogni allenamento.

Insieme abbiamo pianto al termine di una maledetta gara-5 a Siena, e insieme abbiamo esultato per un obiettivo centrato sul campo, a suon di vittorie, dando in quella circostanza un dispiacere alla stessa Virtus, rivale di sempre.

Che dire poi della prima avventura in Serie B: grazie COACH per i due derby vinti (su 3), per aver costruito la 4° miglior difesa del campionato e di averci regalato la possibilità di agganciare i playoff fino a due giornate dalla fine.

Grazie COACH per una stagione che, alla resa dei conti, è assolutamente da inserire nell’album dei ricordi più belli, con TE al timone.

Oggi le nostre strade si dividono, ma è tutta la Pielle, in coro, a urlarti ancora una volta grazie e render merito al grande professionista e al grande uomo di sport che sei.

Grazie COACH! Grazie per aver riportato la Pielle nel basket che conta.

In bocca al lupo dal profondo del cuore”.

