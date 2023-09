Home

30 Settembre 2023

Basket, si torna in campo! Libertas al debutto stagionale: preparazione, nutrizione, integrazione per partire al top

Sponsor e grande tifoso della Libertas 1947, il dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche Edoardo Pierini collabora con lo staff medico della società amaranto guidato dal dottor Luciano Bientinesi sul fronte della consulenza nutrizionale e della fornitura di integratori alimentari. Puntando al benessere fisico e mentale di chi fa sport e a una migliore prestazione sportiva

L’attesa è finita. Riparte il campionato di Serie B di basket e la Libertas Livorno 1947 è pronta a scendere in campo per il suo debutto stagionale contro la Bpc Virtus Cassino.

Appuntamento per domenica 1 ottobre alle ore 18 al PalaMacchia di Livorno, teatro di tante sfide memorabili di una stagione straordinaria come quella passata, in cui la squadra guidata dal coach Marco Andreazza ha trionfato, giocandosi ai play off il passaggio in A2.

Ora si riparte, con la stessa convinzione e passione di sempre, con la giusta preparazione, puntando ad arrivare a ogni gara al meglio, fisicamente e psicologicamente.

Il ruolo del dott. Pierini: allenamento, nutrizione, benessere psicofisico

Allenamento, nutrizione, benessere psicofisico diventano così punti di importanza fondamentali. Gli amaranto della Libertas possono contare sulla professionalità̀ e sul supporto di consulenza tecnico scientifica del dottore Edoardo Pierini, titolare di una farmacia a Stagno.

Sponsor della società̀ amaranto, il dott. Pierini fornisce, oltre a materiale medicale, integratori alimentari agli atleti e

indicazioni su come utilizzarli al meglio, in collaborazione attiva con allo staff medico della societa’̀ guidato dal dottor Luciano Bientinesi.

«Da appassionato di sport e dello sport livornese, sono tifoso della mia squadra di basket e di tutte le persone che fanno sport. La mia filosofia è quella di promuovere la prevenzione che deve partire da un’alimentazione corretta e dall’incentivazione allo sport a tutte le età», dice il dott. Edoardo Pierini.

«Il mio augurio è che i ragazzi della Libertas facciano un bel campionato, anche se non sarà semplice perché ci sono tante squadre forti da affrontare. So che tutto lo staff che lavora per loro ha operato al meglio.

Sarà quindi importante per i giocatori farsi trovare sempre pronti, motivati, lottare in ogni partita e puntare a ottenere il risultato più ambito: la promozione in A2. La Libertas ci proverà sempre, fino in fondo. Forza Libertas».

