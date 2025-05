Home

Basket, successo esterno per la Libertas Liburnia Livorno under 14

19 Maggio 2025

Livorno 19 maggio 2025 Basket, successo esterno per la Libertas Liburnia Livorno under 14

Successo prezioso per la Libertas Liburnia under 14 alla palestra Tommasi di Pietrasanta, contro i pari età padroni di casa del Versilia. L’incontro, valido per la fase titolo, si è giocato domenica 18 maggio e si è chiuso sul punteggio di 72-86. Una partita che, per i ragazzi gialloblù di Andrea Referendario, nascondeva non poche insidie.

Nei primi minuti, livornesi deconcentrati: al 10’ locali in vantaggio 21-15. I gialloblù crescono nella ripresa: all’intervallo lungo i labronici sono in vantaggio di mezzo canestro, 47-48. Nel terzo tempino, gli ospiti provano la fuga, con i versiliesi che però non mollano: al 30’, sul 65-73, la situazione è sempre fluida.

Il minibreak di 0-6 firmato nell’ultimo quarto consente di scavare il solco e di mettere la partita in ghiaccio. La partenza lenta e ben poco brillante ha inficiato tutta la gara. Il merito è stato quello di riprendersi, di reagire e prendere il vantaggio. Non una delle prestazioni più belle, ma giocata sulla voglia di imporsi nonostante l’eccessivo nervosismo mostrato.

Versilia – Libertas Liburnia Livorno 72-86 (21-15, 47-48, 65-73)

Libertas Liburnia: Acenas 6, Danero 32, Magliozzi, Longobardi, Candelaria 5, Marashi 2, Kulbaev 8, Mucollari 20, Gonzales 2, Franceschi 11. All.: Referendario.