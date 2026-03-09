Home

Sport

Basket

Basket, successo per la Libertas Liburnia Livorno nel campionato di Divisione Regionale 2

Basket

9 Marzo 2026

Basket, successo per la Libertas Liburnia Livorno nel campionato di Divisione Regionale 2

Livorno 9 marzo 2026 Basket, successo per la Libertas Liburnia Livorno nel campionato di Divisione Regionale 2

Non ha tradito le attese l’incontro di questa seconda domenica del mese di marzo giocato al PalaBastia. Il match in questione, valido per la settima di ritorno del girone D di Divisione Regionale 2, ha messo di fronte due ‘big’ del torneo: due formazioni che ambiscono ad un buon piazzamento in vista dei playoff. I padroni di casa della Libertas Liburnia, con gli esperti Bertolini e Stolfi sugli scudi, si sono imposti sul temibile Basket Volterra 71-66. Per la squadra di Caverni si tratta del terzo successo consecutivo, il quattordicesimo nelle prime venti partite di campionato. In classifica 28 i punti per i gialloblù, 26 per il Volterra, peraltro sconfitto dai labronici anche all’andata.

La Libertas Liburnia, di fatto priva di Volpi (a referto ad onor di firma), dopo aver chiuso il primo quarto in ritardo 17-20, ha preso in mano il comando delle operazioni. Brillante il break di 23-15 registrato nel (decisivo) secondo tempino. I gialloblù si sono presentati all’intervallo lungo in vantaggio 40-35. Un margine di cinque sostanziamente difeso nella seconda parte del confronto: i livornesi non si sono mai spinti oltre le sette lunghezze di margine, i volterrani non sono mai riusciti a raggiungere la parità. I vari falli tecnici fischiati all’una e all’altra squadra non hanno cambiato il canovaccio della bella sfida, gestita con oculatezza dai locali anche negli ultimi giri di lancetta.

Domenica prossima, sempre al PalaBastia (ore 18:15) la Libertas Liburnia ospiterà la capolista Fortezza Team Livorno.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – BASKET VOLTERRA 71-66 (17-20, 40-35, 58-53)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Mirabelli, Botteghi 9, Busoni 5, Baccelli, Stolfi 18, Mannucci 1, Bertolini 20, Fiocchi 5, Venditti 10, Volpi ne, Pistolesi 3. All.: Caverni.

Basket, successo per la Libertas Liburnia Livorno nel campionato di Divisione Regionale 2