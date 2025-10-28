Home

Sport

Basket

Basket, successo per la Libertas Liburnia, nel suo primo impegno casalingo

Basket

28 Ottobre 2025

Basket, successo per la Libertas Liburnia, nel suo primo impegno casalingo

Livorno 28 ottobre 2025 Basket, successo per la Libertas Liburnia, nel suo primo impegno casalingo

La Libertas Liburnia celebra il suo primo incontro casalingo della stagione con una vittoria al cardiopalma, ottenuta con mezzo canestro di differenza.

I gialloblù allenati da Caverni, sul terreno amico del PalaBastia, nel derby cittadino con l’US Livorno ‘B’, valido per la terza giornata del girone D della Divisione Regionale 2, si sono imposti 63-62. Ha deciso un libero imbucato da Busoni a 2” dal termine.

Primo quarto sul filo dell’equilibrio, chiuso con i padroni di casa in vantaggio 15-14. Nel secondo tempino, con Bertolini sugli scudi, la Libertas Liburnia prova a scappare: 35-25 all’intervallo lungo. L’US non demorde e si riporta in scia: 51-47 al 30’. Tutto si decide nell’ultimo segmento del confronto. Nel momento della verità, nei possessi decisivi, i gialloblù – peraltro privi di Stolfi – sono più cinici degli antagonisti e possono far festa. È il secondo successo in tre partite. Dietro l’angolo, il sabato 1 alle 20:45, match esterno con il Dream Basket Pisa. Il tabellino Liburnia: Mirabelli ne, Busoni 17, Botteghi 5, Nachi, Baccelli 3, Mannucci 1, Bertolini 17, Venditti 4, Volpi 12, Pistolesi 4.

tempino (30-24 all’intervallo lungo, 43-37 al 30’). Solo negli ultimi secondi della sfida, gli ospiti hanno rosicchiato il ritardo; il Ghezzano ha avuto anche l’ultimo possesso, che però non ha portato frutti. Il tabellino. Libertas Liburnia: Pardini T., Mirabelli 2, Busoni 10, Nachi, Baroni 2, Baccelli 3, Ristori, Stolfi 14, Mannucci 7, Bonciani 14, Paroli ne. All.: Pardini G..

FOTO: CAPITAN MANNUCCI