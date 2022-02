Home

Sport

Basket

Basket, super sfida al Modigliani Forum tra la Pielle e la Paffoni Omegna

Basket

13 Febbraio 2022

Basket, super sfida al Modigliani Forum tra la Pielle e la Paffoni Omegna

Livorno 13 febbraio 2022

Super sfida sul parquet del Modigliani Forum tra la PIELLE LIVORNO e la Paffoni Omegna (palla a due ore 20:30, arbitri Silvestri e Marcelli di Roma), squadra costruita per il salto di categoria e che di recente si ulteriormente rinforzata con gli arrivi di Federico Burini (da Nardò, A2) e Mirco Turel (ex Piombino) in sostituzione degli infortunati Piazza e Neri.

Una gara che la truppa di coach Andrea Da Prato dovrà affrontare con la massima attenzione, ma al tempo stesso con l’entusiasmo delle 5 vittorie raccolta nelle ultime 6 uscite a cavallo fra il vecchio e nuovo anno. Abile arruolato anche Riccardo Pederzini, con lo staff tecnico che deciderà soltanto prima della partita i 7 senior da schierare.

L’avversario – come detto – è un top team grazie ad uno dei migliori pivot del torneo cadetto, Jacopo Balanzoni, e al funambolo albanese Franko Bushati, santone del basket italiano con oltre 15 anni di carriera alle spalle fra Serie A e A2.

Al loro fianco il combattente Santucci, Burini, Turel, Planezio e Birindelli, quest’ultimi ex Piacenza.

Al fuoco, dunque, diversa carne pregiata. Con la Pielle pronta a gettare ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin