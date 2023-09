Home

Basket Supercoppa, Pielle asfalta Piacenza e vola alla Final Four di Montecatini (Video)

18 Settembre 2023

Basket Supercoppa, Pielle asfalta Piacenza e vola alla Final Four di Montecatini (Video)

Livorno, 18 settembre 2023



La PIELLE LIVORNO liquida la pratica Piacenza con un primo quarto ai limiti della perfezione (28-7) e stacca il biglietto per le Final Four di Supercoppa in programma sabato 23 e domenica 24 settembre al Pala Terme di Montecatini.

Avvio pazzesco della squadra di coach Marco Cardani, a segno da ogni zona del campo e tutti gli attori del quintetto; la Bakery è vittima di un vortice fortissimo, amplificato ulteriormente da una Pala Macchia con abito da playoff e assolutamente fattore chiave. Di fatto la gara, dal secondo quarto in poi, scorre via con la Pielle saldamente al comando e Piacenza mai pericolosa. Solo un piccolo cedimento a cavallo tra il terzo e quarto periodo, ma le triple di Lo Biondo e la sostanza di Manna permettono di chiudere sul +25. Da segnalare tutti e 11 gli elementi a referto con almeno 1 punto realizzato. Sì, questa Pielle è davvero profonda. E andrà al grande ballo di inizio stagione, con merito e ambizione.



CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Bakery Piacenza: 84-59

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 8, Laganà 1, Rubbini 5, Lo Biondo 13, Manna 8, Cristofani 2, Dadomo 3, Ferraro 10, Chiarini 10, Campori 17, Diouf 7. All. Cardani.

BAKERY: Besedic 7, Mastroianni 5, Paglietti 4, Wiltshire 6, Soviero 4, Marchiaro 6, Barattieri, Perugino 2, Civetta, Riconia 14, Manenti 2, El Agbani 9. All. Conti.

Arbitri: Vastarella di Saronno e Castellano di Legnano

Parziali: 28-7, 20-17, 14-19, 22-16

