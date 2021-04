Basket: TDS Livorno poco presente e confusionaria una partita da dimenticare

Home

18 Aprile 2021

Livorno 18 aprile 2021

La partita della Ortopedia Michelotti TDS Livorno di sabato 17 giocata a Firenze contro la Menarini Volpi Rosse segna una preoccupante regressione dal punto di vista tecnico.

Non certo per il risultato (8-76), scontato sin dall’inizio considerando sia la partita dell’andata che le altre sinora disputate

La TDS è sembrata poco presente nei singoli e molto confusionaria nell’insieme.

Può aver influito la presenza di due giocatori all’esordio assoluto, Nucciotti (2 punti per lui) e Telesca, ammirevoli nell’impegno ma non ancora dentro agli schemi e alle posizioni in campo e bisognosi di altre esperienze per affinare la tecnica di gestione della carrozzina, ma anche l’assenza dell’esperto Melis, coach/giocatore, a causa di una rottura della propria carrozzina che per quanto obiettivamente non giocatore in grado di risolvere una partita (appena 2 punti segnati in quest’anno, ha dato nei precedenti incontri ordine al gioco e soprattutto fiducia ai compagni, dimostratisi in altre occasioni più sicuri e grintosi.

Come può aver inciso il cambio di modulo della difesa, per la prima volta vista a uomo dall’inizio del campionato.

“Tutto fa brodo”, si dice, e l’Ortopedia Michelotti TDS deve archiviare questa partita e far tesoro di queste esperienze non tanto in questo campionato, visto il divario enorme di esperienza con le compagini da affrontare, quanto in una prospettiva di crescita futura.

Nel frattempo gli effetti della pandemia si sono riscontrati anche in questo girone, che ha visto annullare per positività dei tamponi, sia la partita prevista per oggi tra l’Ortopedia Michelotti TDS e Rimini (2 positività) che l’incontro di ieri tra Parma (ufficiosamente 3 positivi) e Bologna, quest’ultima prossima avversaria dei labronici sabato 24 nell’impianto della Bastia, che aprirà per l’occasione grazie all’impegno del Sindaco Salvetti, in attesa dell’apertura ufficiale prevista, gare d’appalto permettendo, per il prossimo settembre.

Tabellino Ortopedia Michelotti TDS Livorno: Gjonku A., Ferretti (4), Gagliardo Gurrieri, Di Gloria (2), Spinelli, Passerini P., Telesca, Nucciotti (2), Melis n.e., Bertini n.e..

