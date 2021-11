Home

1 Novembre 2021

Basket, Terza vittoria consecutiva per la Pielle femminile

Livorno, 1° novembre 2021

Terza vittoria (e che vittoria!) consecutiva per la prima squadra femminile della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: vittima di turno la quotata Pallacanestro Femminile Perugia, domata al termine di 40 minuti intensi grazie ad una clamorosa prova corale che ha visto andare a referto tutte le ragazze a disposizione tutte le ragazze a disposizione di coach Luca Castiglione (Elena Cecchi la migliore con 13 punti). Una vittoria di qualità e spessore, che conferma notevoli passi in avanti in vista della delicata trasferta sul campo del Costone Siena e del derby in programma a metà novembre. Ma questa, queste ragazze, ha dimostrato di avere attributi enormi e paura di nessuno. Un passo alla volta. Con la consapevolezza di poter mettere i bastoni fra le ruote a chiunque.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Pallacanestro Perugia: 52-47

UNICUSANO: Nottolini 4, Zorzi 2. Puccini 5, Castiglione V. 7, Creati 7, Castiglione M. 3, Giari 7, Cecconi 4, Cecchi 13, Bassini. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Martini di Porcari e Massei di Viareggio

Parziali: 13-11, 26-24, 39-31, 52-47

