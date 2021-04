Home

26 Aprile 2021

Basket, Toscana Food: Ufficializzato il calendario della seconda fase

Livorno 26 aprile 2021

La FIP Toscana ha ufficializzato il calendario della seconda fase del campionato di Serie C Gold, quello nel quale sono impegnate le 9 squadre classificatesi al terzo, quarto e quinto posto nei rispettivi gironi della prima fase. Il girone sarà composto dalla Toscana Food Don Bosco Livorno, Montevarchi, Arezzo, Montecatini, Lucca, Prato, Synergy Valdarno, Montale e Valdisieve.

La formula prevede 8 partite per ciascuna squadra, con una giornata di riposo per ciascuna di esse, distribuite in 9 turni, il primo dei quali è previsto per il prossimo 1 maggio, nel quale la Toscana Food scenderà sul parquet di Montevarchi, alle ore 18:00. Il primo incontro casalingo sarà invece in programma il sabato successivo, 8 maggio, contro Montecatini Terme, palla a due alle ore 19:30.

Di seguito il calendario completo della Toscana Food:

Sabato 1 Maggio – Montevarchi – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno

Sabato 8 Maggio – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Montecatini

Venerdì 14 Maggio – Valdisieve – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno

Mercoledì 19 Maggio – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Lucca

Sabato 22 Maggio – Arezzo – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno

Sabato 29 Maggio – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Prato

Mercoledì 2 Giugno – Montale – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno

Mercoledì 5 Giugno – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Synergy Valdarno

