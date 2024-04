Home

Sport

Basket

Basket, trofeo Sabatini: a San Vincenzo 50 cestisti da tutta la Toscana

Basket

28 Aprile 2024

Basket, trofeo Sabatini: a San Vincenzo 50 cestisti da tutta la Toscana

Dal 30 aprile al 1° maggio nuovo appuntamento con la pallacanestro giovanile per la terza edizione del memorial dedicato allo storico dirigente, scomparso nel 2020

Livorno, 28 aprile 2024 – Basket, trofeo Sabatini: a San Vincenzo 50 cestisti da tutta la Toscana

Archiviato il “Trofeo Carloni” e prima di tuffarsi nel basket nazionale con le finali dell’Under15 femminile (13 – 19 maggio) San Vincenzo torna ad ospitare un appuntamento di grande pallacanestro giovanile, con il 3° “Trofeo Franco Sabatini”, dedicato allo storico dirigente toscano.

Martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio quasi 50 ragazzi Under 14, selezionati in tutta la regione dall’RTT (Responsabile Tecnico Territoriale) Massimo Chiarello, si confronteranno al PalaGiovani di Piazza Giovanni XXIII per rendere omaggio ad una figura storica del basket toscano, che negli ultimi anni ha ricoperto anche incarichi federali.

Sabatini aveva infatti iniziato la carriera da atleta, e poi dirigente, alla Congre Firenze, proseguendo poi al Ponterosso Firenze, con la quale aveva raggiunto la serie A negli anni ’80.

È stato un tenace organizzatore e coordinatore di attività ed eventi sportivi e negli ultimi anni gli era stata affidata la conduzione dell’Ufficio Gare della Toscana prima e, successivamente, dei Centri Tecnici Federali.

Dopo la sua scomparsa nel 2020, la Fip Toscana ha deciso di dedicargli un torneo l’anno successivo, che vedesse impegnate le squadre giovanili in un quadrangolare all’italiana, senza l’assegnazione di una classifica finale, ma con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’opportunità di crescita e confronto a livello regionale.

Quest’anno, come di consueto, le squadre saranno divise in azzurri, bianchi, rossi e verdi con le prime partite che si svolgeranno alle 9,30 (Azzurri-Bianchi) e alle 11,30 (Rossi-Verdi) di martedì 30 aprile.

Nel pomeriggio la vincente di gara 1 affronterà la perdente di gara 2 (ore 16) e alle 18 la vincente di gara 2 giocherà contro la perdente di gara 1. Mercoledì 1° maggio le fasi finali con la perdente di gara 1 contro la perdente di gara 2 (ore 9) e la vincente di gara 1 contro la vincente di gara 2 (ore 11).