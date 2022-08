Home

23 Agosto 2022

Basket, Uappala sulle maglie della Pielle

Livorno 23 agosto 2022

La PIELLE LIVORNO comunica, con orgoglio e soddisfazione, di aver raggiunto un accordo di partnership con il gruppo Uappala Hotels per la stagione agonistica 2022/2023.

Uappala Hotels è una catena alberghiera presente con i propri hotels e resort sul territorio della costa toscana, in primis con il fiore all’occhiello, il Grand Hotel Palazzo di Livorno, proseguendo su tutta la costa da Marina di Bibbona al Calambrone – con il recente Toscana Charme Resort -, in Versilia, sino ad arrivare all’Hotel Club Lacona all’Isola d’Elba.

Uappala Hotels non è solo costa toscana, ma anche città d’arte con il Tower Plaza Pisa, alberghi a Ferrara e Roma, e per gli amanti degli sport invernali il “Uappala Sestriere”.

Uappala Hotels è turismo a 360°, grazie al proprio tour operator e tutte le attività connesse, stabilimenti balneari, escursioni e autonoleggio.

Queste le parole del fondatore e patron di Uappala Hotels, Mirco Peiani: “Sono oltremodo felice come livornese e come imprenditore di aver raggiunto questo accordo; non ho potuto dire di no all’interessamento e al discreto avvicinamento del presidente Roberto Creati, la Pielle è uno dei simboli della nostra città, è gestita da persone capaci e perbene, di conseguenza spero che il nostro contributo porti fortuna e soprattutto successi. Ritengo che sia adesso il momento di fornire segnali positivi alla nostra città. Io ci sono, noi ci siamo”.

A fargli eco il direttore finanziario del gruppo Uappala, Leonardo Piagneri: “Si tratta di una grande soddisfazione, a maggior ragione per me che sono piellino da sempre, nel sapere che il marchio Uappala comparirà sulle divise da gioco della Pielle per la stagione 2022/2023. Sono davvero tante le affinità tra le due famiglie, Uappala Hotels e Pallacanestro Livorno. L’impegno di Uappala, con la città, con lo sport, la nostra voglia di aggregazione e partecipazione, prosegue”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Unicusano Pielle, Roberto Creati: “Ringrazio il Dott. Mirco Peiani e il Dott. Piagneri per la disponibilità e l’entusiasmo che hanno mostrato fin dal primo istante; da parte nostra, di tutta la grande famiglia della Pielle Livorno, c’è grande compiacimento nel vedere il marchio Uappala Hotels al fianco

