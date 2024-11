Home

Sport

Basket

Basket UISP: Nuova Vigoni imbattuta, derby livornese in arrivo

Basket

30 Novembre 2024

Basket UISP: Nuova Vigoni imbattuta, derby livornese in arrivo

Livorno 30 novembre 2024 Basket UISP: Nuova Vigoni imbattuta, derby livornese in arrivo

Prosegue il campionato di Basket Amatori UISP della zona Pisa/Lucca/Livorno.

Per quanto riguarda le livornesi in Serie A/1 la Nuova Vigoni vince senza giocare in quanto gli ospiti del Piero Can’t Team Pontedera comunicavano che non potevano disputare la gara per mancanza del numero minimo (5) di giocatori disponibili e resta imbattuta (imbattibilità che a livello interprovinciale dura dalle scorse due stagioni) in testa alla classifica.

Proprio con il Piero Can’t Team a Pontedera il VideoEvents.it incappa nella quinta sconfitta consecutiva restando ancora al palo per 95-57 nel recupero della giornata precedente. I ragazzi di Benetti hanno avuto purtroppo finora diversi problemi di organico causa infortuni, e le rotazioni ridotte hanno pesato anche a Pontedera dove sono rimasti a contatto solo i primi due quarti.

Sconfitta in volata a Pisa con lo Zavrano per 71-70 dei Seagulls Livorno che restano a 8 punti nel gruppone dietro la Nuova Vigoni Livorno che comprende anche lo stesso Zavrano, il Piero Can’t Team Pontedera e le Banane Lucca.

E proprio in casa dei lucchesi bella vittoria per 67-62 dell’ Accademia Navale di Marzini, che così si porta a ridosso delle prime.

Nel prossimo turno mercoledì i cadetti riceveranno alle 21 lo Zavrano Pisa mentre alle 21,45 alla Gemini i Seagulls ospiteranno i Viareggio Dolphins. Chiuderà venerdì alle 21,45 all’ Oltremare il derby testa/coda tra Nuova Vigoni e VideoEvents.it.

In Serie A/2 nel Girone comprendente le livornesi l’equilibrio regna sovrano con 5 squadre in soli tre punti (Libici e Fortezza hanno un punto di penalizzazione).

In testa le Scimmie Livorno che conquistano la quinta vittoria consecutiva in casa degli Stagno Bullfrogs per 63-36, lasciando ancora a zero vittorie in stagione i biancoverdi di Landi.

Dietro a un punto abbiamo i Libici che espugnano San Miniato per 62-57, e a seguire l’Athletico MNT di Todaro che perde in volata il derby con la Fortezza per 54-52.

E proprio con questa vittoria D’ Alesio e compagni si rilanciano in chiave Play-Off (si qualificano le prime quattro).

Ancora una sconfitta (la sesta consecutiva) per gli Steelworkers Piombino a Volterra per 64-56. Gli arancioneri purtroppo hanno avuto finora numerosi problemi di infortuni che ne hanno condizionato il cammino.

La prossima settimana doppio scontro con Volterra per l’ Athletico MNT: martedì verrà recuperato in terra pisana alle 21,15 il match rinviato alla prima giornata per l’ allerta meteo mentre giovedì alle 21,45 alla Gemini è in programma il ritorno.

Lunedì derby sentitissimo all’ Oltremare alle 21,45 con le Scimmie che vogliono evitare il sorpasso in classifica da parte dei Libici mentre martedì alla Gemini alle 21,45 La Fortezza vuole confermare il suo trend positivo ospitando la Casa Culturale San Miniato. Chiuderà venerdì alle 21,30 al PalaPerticale di Piombino il match fra Steelworkers e Stagno.

Basket UISP: Nuova Vigoni imbattuta, derby livornese in arrivo