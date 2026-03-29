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Basket: ultimo quarto granitico, la Pielle sbanca Pesaro

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29 Marzo 2026

Basket: ultimo quarto granitico, la Pielle sbanca Pesaro

Livorno 29 marzo 2026 Basket: ultimo quarto granitico, la Pielle sbanca Pesaro

Colpo importante della PIELLE LIVORNO, che conquista una vittoria di carattere sul parquet del PalaMegabox superando Loreto Pesaro per 64-72 al termine di una gara combattuta e ricca di ribaltamenti.

Dopo un avvio complicato, i biancoblù di coach Turchetto hanno saputo reagire con determinazione, trovando nel momento decisivo un Michele Ebeling, nominato Crunchy mvp grazie a una prestazione completa da 13 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. Fondamentale anche il contributo di Gabrovsek (13 punti) e del capitano Venucci (12).

È Pesaro a partire meglio, trovando subito ritmo dall’arco con Graziani, Delfino e Valentini, quest’ultimo miglior realizzatore dei suoi con 14 punti. La PL resta agganciata grazie alle soluzioni dalla media distanza di Gabrovsek e Venucci, ma i marchigiani continuano a spingere con Pillastrini e Sgarzini, chiudendo il primo quarto avanti 22-15.

Nel secondo periodo i padroni di casa mantengono il controllo del match con Valentini e Tognacci, mentre i biancoblù rispondono con i primi punti di Alibegovic e Mennella. Le triple di Lucarelli ed Ebeling tengono viva la PL, ma i canestri di Sgarzini e Delfino permettono a Pesaro di andare all’intervallo lungo sul 45-37.

Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia della gara. La PL alza l’intensità e trova fiducia dalla lunga distanza con Donzelli, Venucci e Mennella. Alibegovic ed Ebeling fanno la voce grossa anche vicino a canestro, mentre Pesaro prova a resistere con Sgarzini, Valentini e Graziani. I canestri nel pitturato di Donzelli e Klyuchnyk riportano però il punteggio in perfetta parità: 60-60 al 30’.

Nell’ultimo quarto emerge l’esperienza di Ebeling, che si carica la squadra sulle spalle segnando due triple pesantissime e gestendo con freddezza i tiri liberi. Non bastano a Pesaro i tentativi di rientro firmati Morandotti e Delfino: la VeroDol controlla il finale e chiude sul 64-72.

Consultivest Loreto Pesaro – Verodol CBD Pielle Livorno: 64-72

CONSULTIVEST : Valentini 14, Delfino 11, Sgarzini 10, Tognacci 9, Graziani 9, Morandotti 5, Pillastrini 4, Terenzi 2, Aglio, Lomtadze. All. Ceccarelli.

VERODOL CBD: Ebeling 13, Gabrovsek 13, Venucci 12, Donzelli 10, Mennella 7, Alibegovic 6, Klyuchnyk 6, Lucarelli 5, Bonacini ne, Leonzio ne. All. Turchetto.

Arbitri: Bettini, Cieri e Mammoli

Parziali: 22-15, 23-22, 15-23, 4-12

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