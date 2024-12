Livorno 3 dicembre 2024 Basket: under 14 e under 15 Libertas Liburnia Livorno

Il fine settimana delle giovanili della Libertas Liburnia è stato caratterizzato da un successo e da una sconfitta. Ma, al di là dei risultati e dei punteggi individuali, l’aspetto saliente per le squadre gialloblù livornesi under 15 e under 14, entrambe allenate da Andrea Referendario, è rappresentato dalla crescita dei due gruppi. Il lavoro, per questi ragazzi, è impostato a medio e soprattutto a lungo termine.

Under 15

Libertas Liburnia – Polisportiva Vicarello 77-24 (23-7, 53-10, 61-19)

Libertas Liburnia: Castillo 8, Pena 15, Mucollari 10, Dell’Unto 10, Magliozzi 5, Danero 24, Rosini 2, Magnaye 2, Rezgui 1, Candelaria, Estanislao, Villanueva.

Primo successo per il gruppo under 15, composto, in gran parte, da giocatori all’esordio nei campionati FIP. Partita messa in cassaforte nei primi due quarti, con Pena e Dell’Unto a finalizzare le azioni. Ampie rotazioni e buona distribuzione di punti tra tutti i componenti a referto. Il tutto al cospetto di un avversario che ha lottato fino al termine. Una partita che ha messo in luce i lati positivi del lavoro in palestra e indica la strada per continuare a migliorare.

Under 14

Dream Basket Pisa – Libertas Liburnia 70-48 (17-10, 37-35, 57-38)

Libertas Liburnia: Danero 23, Candelaria 7, Mucollari 5, Gonzales 8, Magliozzi 1, Acenas 4, Kulbaev, Costilla, Picchianti, Longobardi, Marashi.

Sconfitta con uno scarto forse eccessivamente severo per quanto visto nel corso della partita. Un primo quarto giocato alla pari con un paio di palloni persi di troppo in attacco determinano il meno 7 al 10’. Un super secondo periodo, spinto dai cinque atleti schierati e dai compagni in panchina, porta al riavvicinamento (20-25 il parziale). 37-35 al giro di boa del confronto. Il terzo segmento della sfida, poi, non viene affrontato come i due precedenti e il divario si fa troppo ampio per essere recuperato nell’ultimo tempino, comunque giocato pressochè alla pari.