Home

Sport

Basket

Basket. Under 17 e under 15 Libertas Liburnia Livorno

Basket

24 Febbraio 2026

Basket. Under 17 e under 15 Libertas Liburnia Livorno

Livorno 24 febbraio 2026

Non ha tradito le attese la partita tra le due big del girone. La sfida di vertice tra le rappresentative under 15 della Libertas Liburnia Livorno ed il Follonica, conclusa sul 71-65 a favore dei gialloblù, ha pienamente confermato le importanti qualità delle due squadre. Due formazioni che si conoscono e si rispettano. Follonica si è presenta sul campo dei rivali per vincere e ribaltare la differenza canestri, mentre i labronici avevano l’obiettivo di proseguire il proprio cammino nel girone senza sconfitte. Con tali premesse, non poteva non prospettarsi una partita intensa ed equilibrata, con numerosi ribaltamenti nel punteggio. Negli ultimi tre minuti, la Libertas Liburnia ha scavato il solco definitivo, imponendosi con sei lunghezze. La squadra livornese è ora matematicamente sicura di chiudere il gironcino valido per la seconda fase del campionato di categoria in testa alla classifica.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO- FOLLONICA 71-65 (18-22, 37-29, 48-48)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Danero 32, Magliozzi, Candelaria 5, Picchianti, Degan, Marashi, Kulbaev 9, Mucollari 17, Gonzales 9, Di Mattei, Mazza. All.: Referendario.

Il gruppo giovanile della Libertas Liburnia sta disputando il campionato under 17 con ragazzi sotto età: inevitabili le difficoltà nel cogliere buoni risultati al cospetto di avversari più solidi. Nella sua ultima fatica, sul campo del Donoratico, i gialloblù hanno giocato a viso aperto e in modo intenso nel primi due quarti producendo molte azioni interessanti. Nella seconda parte del match, i locali hanno mostrato più aggressività e lo scarto è aumentato. L’under 17 gialloblù sta mostrando buoni numeri e sta migliorando, anche a livello individuale, indipendentemente dal bottino in classifica. A livello giovanile, non sempre le vittorie e le sconfitte rispecchiano il valore dei giocatori. Un’ultima nota: la Libertas Liburnia ringrazia il Basket Donoratico per la gentile e gustosa ospitalità riservata ai suoi ragazzi, allo staff e ai genitori a fine partita.

BASKET DONORATICO – LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO 85-30 (14-6, 34-15, 66-19)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Russo 2, Colina, Danero 1, Magliozzi 14, Villanueva, Degan 8, Marashi, Kulbaev 4, Estanislao T, Castillo 1. All.: Referendario.