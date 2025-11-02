Home

Basket, US Livorno inarrestabile: battuta San Vincenzo e quinta vittoria consecutiva

2 Novembre 2025

Basket, US Livorno inarrestabile: battuta San Vincenzo e quinta vittoria consecutiva

L’US Livorno di coach Luca Angella continua a volare. Al PalaCosmelli gli amaranto superano la corazzata San Vincenzo con il punteggio di 80-73, centrando la quinta vittoria consecutiva e conquistando la vetta della classifica del girone.

È stata una partita intensa e combattuta, contro un’avversaria di grande valore tecnico ed esperienza, che i ragazzi di Angella hanno saputo fare propria grazie a grinta, concentrazione e intensità per tutti i quaranta minuti.

Ottimo l’approccio alla gara, con un primo quarto chiuso avanti 24-17. Nella seconda frazione San Vincenzo reagisce e riesce a ribaltare il punteggio, mettendo in difficoltà i padroni di casa. Ma nella ripresa l’US Livorno ritrova ritmo e convinzione, trascinata da un ispirato Mori (miglior realizzatore dell’incontro) e da una difesa più compatta.

Nel finale, dopo il ritorno degli ospiti che riacciuffano la parità, gli amaranto non si disuniscono: con freddezza e determinazione piazzano il break decisivo, con Simonetti sugli scudi, che chiude i conti e regala una vittoria dal peso specifico enorme.

Ben quattro giocatori in doppia cifra (Bruno, Simonetti, Costaglione e Mori) testimoniano la solidità e la coralità del gruppo.

Le parole di coach Luca Angella

«A differenza delle gare contro Agliana e San Sepolcro, pur affrontando un’avversaria di primissimo livello, non abbiamo mai mollato, soprattutto a livello di concentrazione. È stato un grande passo avanti dal punto di vista della mentalità. Era un test importante per capire se potevamo competere con le prime, e la risposta è arrivata sul campo.»

Tabellino US Livorno: Serra 5, Bellavista, Bruno 15, Pantosti 12, Costagl ione 11, Luschi, Simonetti 12, Bernini Giu. 6, Mori 17, Valvieri, Car racoi 2, Bernini Gia. Allenatore: Luca Angella – Ass. Nannicini-Persico.

