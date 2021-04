Basket, US Livorno Under 15 espugna il campo del Us Landini Lerici

Basket

Livorno 19 aprile 2021

Seconda giornata del campionato Under 15 Eccellenza Toscana (girone D), seconda vittoria per Us Livorno Leoni Amaranto. I ragazzi di Manrico Vaiani si sono infatti imposti con una certa autorità (53-97) sull’ostico campo del Landini Lerici.

Una partita condotta dall’inizio alla fine (primo tempo 24-50), che ha evidenziato parecchie cose buone e quelle che invece dovranno essere migliorate con l’andare del tempo. Il Landini, squadra fisicamente e atleticamente presente, ha provato a rispondere alle iniziative amaranto, ma ha avuto poche possibilità di fronte al maggior tasso tecnico di Tedeschi e compagni.

«Viaggiamo a fasi alterne – spiega l’assistente allenatore Erik Maccanti – : quando siamo concentrati funziona tutto, la difesa, la pressione, i raddoppi, i rientri, così come le collaborazioni corali in attacco. Quando si spenge la luce, i ragazzi sembrano tornati indietro di qualche anno. Dobbiamo partire tosti e decisi, specie con le squadre fisiche. Occorre lavorare sulle cose basilari».

Tabellino Us Livorno: Simonetti 8, De Girolamo 9, Perondi 2, Coco 2, Tedeschi 15, Baggiani 13, Bonicoli 15, Cipolli 4, Canepa 5, Campus 2, Giannetti 4, Lenzi 16. All. Vaiani. Assistente Maccanti.