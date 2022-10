Home

Basket, vittoria di qualità per la Pielle femminile

30 Ottobre 2022

Basket, vittoria di qualità per la Pielle femminile

Livorno, 30 ottobre 2022

Vittoria di qualità, e con un pizzico di sofferenza, per la PIELLE LIVORNO nel torneo di Serie B femminile: ancora priva di Marta Castiglione, la squadra di coach Luca Castiglione ha superato il Basket Femminile Pontedera, giocando 38 minuti di ottima pallacanestro e toccando anche le 11 lunghezze vantaggio sul 61-50.

Poi il blackout, causato dalla stanchezza e dalla mancanza di un playmaker di ruolo nei minuti finali (Nottolini uscita per una contusione e Zorzi per falli), che per fortuna non ha oscurato una prestazione, come detto, eccellente. Mvp della gara Elena Cecchi, 16 punti realizzati da ogni zona del campo; al suo fianco Viola Castiglione, precisa dall’arco, Lucia Puccini (15) e un gruppo con ampi margini di crescita.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Basket Femminile Pontedera: 61-58

UNICUSANO: Nottolini 3, Farnesi, Castiglione M. ne, Castiglione V. 11, Caverni ne, Maffei 4, Cecchi 16, Rossi ne, Colomba ne, Zorzi 9, Puccini 15, Cecconi 3. All. Castiglione, Papa.

Arbitri: Vagniluca e Lodovichi

Parziali: 18-2, 37-35, 55-47, 61-58

