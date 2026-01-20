Home

20 Gennaio 2026

Livorno 20 gennaio 2026 “Basta con le provocazioni, offese e bugie”, Salvetti: “Livorno e i livornesi non meritano una politica così” Dopo i fatti avvenuti al termine della sesta commissione consiliare, che hanno visto coinvolti il consigliere comunale Alessandro Perini e il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il primo cittadino interviene pubblicamente con un post sui social network accompagnato da un video nel quale si sentono alcune frasi pronunciate dallo stesso Perini.Nel suo intervento, Salvetti parla apertamente di “provocazioni, offese e bugie”, affermando che Livorno e i livornesi “non meritano una politica di questo tipo”. Secondo il sindaco, i sedici secondi di video diffusi rappresenterebbero “la prova di una menzogna gigantesca e continua” che il consigliere Perini porterebbe avanti attraverso i propri contenuti social.Il sindaco sottolinea come quanto accaduto in commissione consiliare e immediatamente dopo la sua conclusione non sia oggetto di versioni contrapposte, ma un episodio che sarebbe stato registrato e assistito direttamente da almeno una ventina di persone. Salvetti riferisce che tali testimoni avrebbero visto e ascoltato il comportamento del consigliere Perini, definito provocatorio, fino a una perdita di controllo culminata in offese verbali rivolte al primo cittadino. Le parole riportate testualmente dal sindaco sono “idiota”, “cretino” e “hai bevuto”.

Nel post, Salvetti afferma inoltre che, una volta resosi conto della gravità della situazione, Perini avrebbe cercato un confronto con l’avvocatura comunale, che – precisa il sindaco – aveva già parlato con lui, nel tentativo di ridimensionare l’accaduto. Successivamente, secondo la ricostruzione del primo cittadino, il consigliere “vistosi perduto ha provato a seguire la classica teoria che la miglior difesa è l’attacco, confezionando e diffondendo, un video sui social”. Salvetti definisce questo video “un terribile ed ennesimo autogol”, del quale Perini dovrà rispondere davanti a un giudice.Il sindaco contesta infine quella che definisce una versione “completamente capovolta” dei fatti, osservando che una contrapposizione basata sullo schema “la tua parola contro la mia” avrebbe potuto avere senso solo in assenza di testimoni. La presenza, invece, di almeno venti persone renderebbe, a suo giudizio, la strategia del consigliere “goffa, ridicola e improponibile”.Sul caso, il sindaco Luca Salvetti ha annunciato che oggi pomeriggio alle ore 15 terrà una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio la propria posizione e fare ulteriore chiarezza sull’accaduto.