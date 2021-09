Home

Provincia

Collesalvetti

“Basta gettare fango su lavoratori onesti”, La Sinistra di Collesalvetti difende i dipendenti comunali

Collesalvetti

25 Settembre 2021

“Basta gettare fango su lavoratori onesti”, La Sinistra di Collesalvetti difende i dipendenti comunali

Collesalvetti (Livorno) 25 settembre 2021

La Sinistra di Collesalvetti per coce di Luca Chiappe scende in campo a difesa dei dipendenti comunali:

Da molto tempo, è iniziata una corsa sfrenata per andare a cercare tutto quello che nel comune di Collesalvetti non va per denunciare la incapacità di questa maggioranza.

Si scoprono cose che esistono da tempo , cose per le quali molti hanno già combattuto e non da ora, magari cozzando proprio con chi in tempi diversi faceva parte proprio di quella maggioranza o quel partito oggi colpevole, ma che, non ha sentito allora lo stesso amore e passione per le cose come oggi.

Ma si è combattuto anche nella totale indifferenza di altri soggetti, impegnati in tante altre cose che potessero darli visibilità ma giammai a sporcarsi per i cittadini , per alcuni serve una casacca per fare le cose più naturali.

Ma oggi non è tutto questo che mi da fastidio , forse fa parte dei giochi , fa parte di questa politica sempre meno presente , in parte per colpa dei partiti in parte di tutti gli opportunisti che invece di lottare per cambiare le cose le incancreniscono ed indeboliscono il confronto dando vita a falsi nuovi modelli.

È quindi giusto farsi la propaganda pigiando sui temi più sentiti, ma scegliendo tra questi quelli meno spinosi, quelli insomma che danno immediato consenso con poco sforzo, e poco importa se poi così presi dai vari mal di pancia si fanno passare sotto gli occhi di tutto e di più.

Però non mi piace più il modo in cui queste battaglie vengono fatte,

GETTANDO FANGO IN FACCIA A TANTI LAVORATORI ONESTI.

Ma come avviene tutto questo ?

Semplice, facendo post su facebook in cerca di visibilità che raccontano sempre delle mezze verità , in modo che il cittadino ormai pieno di tanta inconsistenza comincia ad attaccare senza la minima cognizione, e tal volta rischiando una bella querela , la parte più debole della macchina amministrativa

“ I DIPENDENTI COMUNALI” .

Troppi post vengono fatti ultimamente, dove si lascia commentare con offese il personale del nostro comune, senza che nessuno ne “l’apprendista politico “ ne il Sindaco e la Giunta ne prendano la difesa, e pensare che si sono fatti tanti gargarismi in campagna elettorale per quanto essi siano importanti ,ma nessun candidato sindaco aveva ravvisato l’esigenza di incontrarli tranne noi.

Quando le cose non vanno troppo facile prendersela con gli ultimi,

“CON I FANNULLONI”,

ma sopra di loro ci sono tante altre persone che determinano il buon andamento, ci sono i segretari generali, i dirigenti le P.O. e poi tutta la parte politica ed è a loro che si deve rivolgere la protesta.

Come Sinistra di Collesalvetti sentiamo il dovere di spezzare una lancia in favore dei dipendenti comunali, da ormai troppi anni oggetto di critiche generiche che dipingono la categoria come fannulloni che prendono uno stipendio.

E invitiamo tutti i politici che da soli non ci sono arrivati a pretendere questo rispetto tra i loro sostenitori nei post di facebook”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin