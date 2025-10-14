Home

Cronaca

Bastano due mani per salvare una vita: la Misericordia di Antignano insegna in piazza Grande

Cronaca

14 Ottobre 2025

Bastano due mani per salvare una vita: la Misericordia di Antignano insegna in piazza Grande

Livorno 14 ottobre 2025 Bastano due mani per salvare una vita: la Misericordia di Antignano insegna in piazza Grande

L’arresto cardiaco è uno dei più importanti problemi sanitari in Europa. Se i testimoni di un arresto cardiaco iniziano la rianimazione cardiopolmonare (RCP) prima dell’arrivo dell’ambulanza, le possibilità di sopravvivenza della vittima aumentano di due/tre volte rispetto ai casi in cui la RCP non viene iniziata. Nel 70% dei casi l’arresto cardiaco è testimoniato da qualcuno che può iniziare la rianimazione.

Italian Resuscitation Council (IRC) ha raccolto con entusiasmo l’invito dell’Unione Europea istituendo dal 2013 “Viva! – la settimana per la rianimazione cardiopolmonare”.

Seguendo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, anche per il 2025 abbiamo avviato una serie di iniziative volte a realizzare “Viva!” attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni preposte alla cura della salute dei cittadini. Quest’anno la settimana avrà luogo dal 13 al 19 OTTOBRE 2025 e ha ricevuto i seguenti patrocini istituzionali: Senato della Repubblica, Camera Dei Deputati, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministro per lo Sport e i Giovani e Sport e SaluteSpA.

In occasione della campagna, attraverso eventi pubblici ed eventi istituzionali, il nostro obiettivo è la realizzazione di momenti ed attività dedicati al pubblico volti a informare le diverse fasce della popolazione italiana circa la rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro che ne sono colpiti: manovre semplici, sicure, che chiunque di noi, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare.

Vista l’importanza della tematica e importanti traguardi raggiunti dal 2013 ad oggi, è nostra intenzione assicurare alla campagna particolare rilevanza mediatica con la possibilità di coinvolgere testimonial

e rappresentanti delle Istituzioni. La campagna è realizzata in collaborazione con partner Viva!, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Croce Rossa Italiana (CRI), numerosi altri enti e associazioni e Società scientifiche, combinando eventi “a distanza” (utilizzando social network, strumenti digitali, videolezioni, ecc.) e attività che possano coinvolgere qualunque fascia di età in maniera attiva, anche allestite in spazi pubblici e all’aperto. Gli eventi vengono aggiornati progressivamente sul sito ufficiale della campagna

L’evento di Rianimazione Cardiaca si svolgerà a Livorno Sabato 18 Ottobre 2025 ore 15 in Piazza Grande con la Misericordia di Antignano e con il Patrocinio del Comune di Livorno

https://www.settimanaviva.it/eventi.

Bastano due mani per salvare una vita: la Misericordia di Antignano insegna in piazza Grande