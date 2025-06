Home

10 Giugno 2025

Livorno 10 giugno 2025 Bastogi: “Verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PUMS: per una città sempre più sostenibile

Trasporto pubblico, l’intervento di Bruno Bastogi, responsabile TPL Unione Comunale PD Livorno.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per adeguare il Trasporto Pubblico Locale alle crescenti e diversificate esigenze di mobilità dei cittadini.

Con l’entrata in vigore del nuovo servizio estivo, prevista per l’11 giugno, saranno adottati importanti provvedimenti per migliorare l’offerta e l’accessibilità del TPL.

Linea 15 – La Leccia – Porta a Terra – La Cigna – Stazione

Il percorso viene prolungato fino alla zona di via dell’Artigianato, e nel quartiere La Cigna, rispondendo così alle esigenze dei residenti. Il collegamento con il Centro Commerciale di Porta a Terra, l’area Sorgenti e la Stazione ferroviaria viene rafforzato, migliorando l’integrazione tra i diversi poli urbani.

Linea 20 estiva – La Rosa – Ardenza – Antignano – Romito – Chioma

Attiva solo il sabato e nei giorni festivi

Il capolinea viene spostato in località La Rosa, intercettando un numero maggiore di potenziali utenti che desiderano raggiungere il Romito nei fine settimana, evitando lo stress legato al parcheggio.

La linea è gratuita, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Linea 21 notturna – Stazione – Centro città – Lungomare – Ardenza – Antignano – Ardenza – Marradi – Centro città – Stazione

Il servizio notturno viene esteso fino ad Antignano Miramare, accogliendo le richieste degli abitanti della zona, che lamentavano la mancanza di un collegamento notturno.

Tre interventi significativi all’interno di un ampio piano di OPPORTUNITÀ per una mobilità sempre più sostenibile e sicura, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di una città in continua evoluzione.