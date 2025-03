Home

Provincia

Piombino

Bastonate in macelleria, denunciato 39enne straniero pluripregiudicato

Piombino

6 Marzo 2025

Bastonate in macelleria, denunciato 39enne straniero pluripregiudicato

Piombino (Livorno) 6 marzo 2025 Bastonate in macelleria, denunciato 39enne straniero pluripregiudicato

La Polizia di Stato denuncia un uomo di 39 anni per aver aggredito con un bastone un coetaneo in seguito a un diverbio sorto per futili motivi mentre faceva la spesa in un esercizio commerciale.

Gli agenti della Polizia di Stato di Piombino, nella mattinata di ieri, 5 marzo 2025, hanno denunciato un uomo di 39 anni (regolare sul territorio nazionale, già pluripregiudicato), per aver aggredito un cittadino straniero con un bastone di legno, in seguito ad un diverbio sorto per futili motivi all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino.

Nello specifico, nel tardo pomeriggio di ieri, giungeva una chiamata di emergenza presso il locale Commissariato relativa ad un’aggressione avvenuta all’interno di una macelleria del centro città patita da un giovane marocchino. La volante giunta sul posto, ha raccolto dai testimoni presenti e dalla vittima le informazioni utili a consentire di identificare l’aggressore.

L’uomo veniva intercettato a bordo della sua autovettura e agli agenti ammetteva l’aggressione pregressa e consegnava spontaneamente l’asta di legno con cui aveva ferito il coetaneo, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

L’aggressore ha raccontato agli agenti di aver perso le staffe per dei commenti fatti dalla vittima e dai due amici che lo accompagnavano mentre si trovavano tutti all’interno dell’esercizio commerciale per acquisti. Da lì è andato in auto, ha preso il primo strumento utile, e l’ha aggredito.

L’uomo accompagnato presso gli uffici di Polizia per l’identificazione e per gli atti di rito veniva denunciato per lesioni aggravate da strumento atto ad offendere e perché in possesso di oggetto atto ad offendere.